Beylikdüzü Belediyesi'nden o iddialara açıklama
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Beylikdüzü Belediyesi'nden o iddialara açıklama

29.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:19
Beylikdüzü Belediyesi'nden o iddialara açıklama

Beylikdüzü Belediyesi'nden 28 Kasım'da bir gazetede yer alan haberle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nden 28 Kasım'da bir gazetede yer alan haberle ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Asıl amacın itibarsızlaştırma olduğu çok açıktır. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş dahi yoktur" denildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nden 28 Kasım'da bir gazetede yer alan "Gazeteciler Üstünden Milyonluk Vurgun" haberiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "2016/429603 ihale kayıt nolu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sanat Aralığı Organizasyon hizmet alım işi ihalesi 23 Kasım 2016 tarihinde açık ihale usulüne göre yapılmıştır. İhaleye 2 istekli katılmış, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile 19 Aralık 2016 tarihinde 987.830.00 TL + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır. Organizasyon içindeki bazı etkinliklerin gerçekleşememe ihtimalinden dolayı söz konusu ihale götürü bedel üzerinden değil birim fiyat üzerinden yapılmıştır (Hava muhalefeti, alan uygunsuzluğu, planlanmış sanatçı-yazarların müsaitlik durumlarının olmaması vb. etkenlerden dolayı birim fiyat teklifli yapılmıştır). Sanat Aralığı etkinlikleri kapsamında mahallelerde tiyatro ve sinema gösterimleri, çocuk atölye çalışmaları, bayrak süslemeleri, müzik grupları, etkinliklere katılan vatandaşlara yiyecek ikramı, vatandaşlara hediye dağıtımı, canlı yayın hizmeti, sanatçı ve yazarlarla söyleşi, şehitlerimiz için mevlüt okunması ve lokma dağıtımı gibi 46 kalem iş yapılması planlanmıştır" denildi.

"Haberde geçen 987 bin 830 TL tutarı sadece 17 sanatçı ve yazara ödenen ücret gibi yazılmıştır"

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Açıklamanın devamında, "Fakat canlı yayın hizmeti ve sanatçı - yazar söyleşileri yapılmamıştır. Birim fiyat teklif cetvelinde 17 sanatçı ve yazar söyleşileri için yüklenici firma tarafından teklif edilen tutar 38.250 TL + KDV şeklindedir. Gazetede yer alan haberde geçen 987 bin 830 TL tutarı sadece 17 sanatçı ve yazara ödenen ücret gibi yazılmıştır. Halbuki bu tutar 46 iş kalemi için teklif edilen toplam bedeldir. Bu haberde bahsi geçen söyleşiler, gazetenin muhabirine de söylendiği gibi ilk etapta planlanmış fakat hayata geçirilmemiştir. Bahse konu ana organizasyon ise gerçekleşmiş olup, hak edişi düzenlenip ihale ve satın alma süreci tamamlanmıştır. Daha sonra yapılan kontrollerde yüklenici firmaya söyleşiler için 38.250 TL + KDV tutarındaki ödemenin sehven yapıldığı idaremizce tespit edilmiştir. Sehven ödenen 38.250 TL + KDV tutarı, yüklenici firmadan talep edilmiş ve Belediyemize iadesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Dosyada herhangi bir mevzuata aykırılık saptanmamıştır"

Süreçte herhangi bir kamu zararının olmadığı kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır. Bahsi geçen ihale dosyası; kamu müfettişleri ve 2018 yılında da İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş ve dosyada herhangi bir mevzuata aykırılık saptanmamıştır. Haberde adı geçen sanatçı ve yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır. Doğal olarak kendilerinin bu etkinliklerden haberdar olmamaları da gayet normaldir. İsmi geçen sanatçı ve yazarların haberi yapan gazete tarafından böyle bir amaçla aranıp rahatsız edilmeleri ise üzücü olmuştur. Bu tür haberlerle yapılmak istenenin gazetecilik olmadığı ortadadır. Asıl amacın itibarsızlaştırma olduğu çok açıktır. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş dahi yoktur. Beylikdüzü Belediyesi olarak takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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