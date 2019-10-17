Beylikdüzü Belediyesi'nden her okula bir pati

17.10.2019 11:54

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü "Her Okula Bir Pati" projesi ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını güvenli ve sevgi dolu alanlara ulaştırmayı hedefliyor.



Beylikdüzü Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi "Her Okula Bir Pati" projesiyle sokak hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. İlçe genelindeki tüm okullara bir sokak hayvanı sahiplendirmeyi hedefleyen proje kapsamında çocukların hem sorumluluk duygusunu hem de hayvan sevgisini geliştirecekleri ortamlar kurulması hedefleniyor. Okullar tarafından da büyük ilgi gören projeye Beylikdüzü'nün hayvanseverleri de özellikle sosyal medya üzerinden destek verdi.



"Biz verirken aşılarını yaparak veriyoruz"



Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın, "Bu projede amaç kimsenin sahiplenmediği sokak hayvanlarına yuva bulmaktı. Hem belediyenin hem sokakların hem de barınağın yükünü hafifletmek istedik. O canlıya bakarak çocuklar hem sorumluluk alıyor hem de hayvanları sevdirmiş oluyoruz" dedi. Sahiplendirilen canlının tüm tetkik ve kontrollerini yaparak sahibine teslim ettiklerini belirten Yalçın, "Biz verirken aşılarını yaparak veriyoruz. Eğer yavruysa kısırlaştırma sözü veriyoruz. Okullar mama kabını, kulübesini hazırlıyor ve sahiplendikten sonra belirli periyotlarda da fotoğraf istiyoruz. Bu fotoğrafları sosyal medya sayfamızda paylaştığımızda veliler de öğrenciler de çok mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.



Okullardan sahiplenme için talepler geliyor



Proje kapsamında ilk sahiplenen okullardan biri olan ve golden melezi bir köpek sahiplenen Fikri Bilim Koleji İlköğretim Müdürü Murat Kulalar ise, "Önemli olan çocuklarımıza bir canla arkadaşlık ortamı sunmaktı. Gediz hanımın tavsiyesiyle Golden cinsi köpeğimizi sahiplendik ve okulumuza getirdik. İlk başta okulumuzda kulübemizi yaptırdık. Kulübeden sonra okul açıldığı an itibariyle öğrenci ve velilerimizin oluşturduğu bir sosyal medya platformunda yaklaşık 5-6 isim belirleyerek bir anket oluşturduk. O anket sonucunda da öğrenci ve velilerimiz Fındık ismini tercih ettiler. Okulun hemen girişinde kulübesi ve teneffüslerde de çocuklar inip hediye mamalar veriyorlar. Biz her zaman belediyemizle bu süreçleri birlikte yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA