Beylikdüzü Belediyesi'nden 10 Kasım'da "Atatürk Ormanı"

08.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçede gün boyu gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Anma programı kapsamında Yaşam Vadisi 3. Etapta "Atatürk Ormanı" oluşturulacak ve 320 ağaç toprakla buluşacak.



Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yıl dönümünde ilçede gün boyu gerçekleşecek bir dizi etkinlikle anacak. 10 Kasım Pazar günü saat 09: 05'te Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak Atatürk'ü anma programı, aynı alanda düzenlenecek olan "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" ile devam edecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek "Model Ata" resim sergisi ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



10 Kasım'da 320 Ağaç Toprakla Buluşacak



Belediye anma programı kapsamında saatler 14.00'ı gösterdiğinde ise, Yaşam Vadisi 3. Etapta "Atatürk Ormanı" oluşturarak 320 ağacı toprakla buluşturacak. İkindi namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ve saat 18.00'da Gürpınar Cem Evi'nde Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlid okutması ve lokma dağıtımı gerçekleşecek. Günün sonunda Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Korosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde seslendirecek.



"Yaşam Vadisi'nde tek yürek olalım"



Beylikdüzü halkını 10 Kasım Anma programlarına davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gelin, bu Pazar 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe, Yaşam Vadisi'nde tek yürek olalım; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte analım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA