Beylikdüzü Belediyesi'nde deprem sonrası yoğun mesai

14.10.2019 16:27

Beylikdüzü Belediyesi, 26 Eylül'de gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda binalarda gerekli tüm incelemeleri tamamladı.



Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul'da paniğe yol açan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarda da büyük endişe oluşturdu. Deprem sonrasında ilçe genelinde yaşadıkları binaların hasar ve dayanıklılık durumunu öğrenmek üzere Beylikdüzü Belediyesi ile çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden iletişime geçen vatandaşların taleplerine belediye ekipleri tarafından anında cevap verildi. Sıva çatlağı, korozyon kaynaklı açılmalar, kolon çatlağı gibi toplam 645 şikayet üzerine binalarda hasar tespiti yapan ekipler, tüm bina ve dairelerdeki daire sahiplerini ve bina yöneticilerini bilgilendirdi.



Başkan Çalık vatandaşları yalnız bırakmadı



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da deprem sonrasında vatandaşları yalnız bırakmadı. Yaşam Vadisi'nde toplanan vatandaşları ziyaret ederek onların talep ve ihtiyaçlarına kulak veren Çalık, uzmanlarla beraber teknik veriler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı Afet Koordinasyon Masası'nı yönetti. Daha sonra Beylikdüzü Belediyesi Çağrı Merkezi'ne geçen Çalık, burada vatandaşlardan gelen telefonları bizzat cevaplayarak, talep ve ihbarlarla yakından ilgilendi. Öte yandan taşıyıcı sistemi bozulmuş olan ve risk taşıyan binalardan taşınmak ve bu binaları riskli yapı analizine sokmak için başvuruların daire sahipleri tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Yıkım tehlikesi olan binaların tahliye edilmesi yönündeki işlemler ise Belediye tarafından Kaymakamlık koordinasyonuyla yürütüldüğü kaydedildi. Binaların laboratuvar testi yapılmadan tam risk durumu bilgisi verilememekle birlikte bina risk analizi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar ilgilisince yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA