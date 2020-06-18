Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Stadı'nda yenileme çalışmalarına başladı Stat içerisinde kullanılamayacak durumda olan yerlerin yıkımı ile başlanan çalışmalar kapsamında tribün ve idari binaların olduğu alan yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hummalı çalışmalar sonucunda stat oldukça fonksiyonel bir alana dönüşürken tribün kısmında yeni yapılacak idari binada çeşitli faaliyet alanları da bulunacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin başlattığı tazelenme hareketiyle ilçede yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Gürpınar Stadı'nı yeni görünümüne kavuşturmak için kolları sıvayan belediye ekipleri, stat içerisinde idari bina ve tribünlerin olduğu bölümde gerçekleşen yıkımla çalışmalara başladı. Yıkımın ardından belediye ekiplerince soyunma odaları, protokol bölümü, tribün altında bulunan atıl durumdaki alanlar ve tribün bölümünün kullanıma uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Fonksiyonlarını yitirmiş durumda olan alanda yapılan çalışmalar sonunda stat yepyeni bir görünüme kavuşurken vatandaşlar için de daha kullanışlı bir tesis alanına dönüşecek.

Müdür Hakan Baş; "Gerekli Tüm Tedbirlerimizi Aldık"

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirterek; "Mülkiyeti belediyemize ait olan Gürpınar Stadı'nı bölgedeki vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmek için hızlıca tadilat ve yıkım çalışmalarına başladık. İdari binanın olduğu alan tamamen yıkılarak bu alana yeni ve fonksiyonel bir bina yapacağız. Şu an bakıldığında tribün ile mevcut binanın uyumsuzluğu görülmektedir ve bunları düzelteceğiz. Aynı zamanda tribünlerde de betonların dayanımlarıyla ilgili durumları inceleniyor ve incelemeler sonucunda tribünlerde bir çalışma yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Herhangi bir şeye gerek olmadığı takdirde tribünlerin altlarındaki geniş alanlara da atölye çalışmaları, spor kulüpleri ve çeşitli branşlar için birimler düşünüyoruz. Yıkım sürecinde gerekli tedbirler alınarak çalışmaların çevreye gürültü ve tehlike arz etmemesi adına bütün detaylar düşünüldü. Aynı zamanda sadece binanın yıkımıyla değil çevresiyle, yollarıyla, kaldırımıyla ilintili olarak çalışmalar da planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler