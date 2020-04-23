Beylikdüzü Belediyesi 100. yılı coşkuyla kutladı
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Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, 23 Nisan, Güncel, Haber

Beylikdüzü Belediyesi 100. yılı coşkuyla kutladı

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

23.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:22
Beylikdüzü Belediyesi 100. yılı coşkuyla kutladı

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 22 Nisan'da mobil bandonun mahalle bazlı müzik şöleni ve dijital kortej ile başlayan kutlamalar, 23 Nisan'da da dopdolu geçti.

Beylikdüzü Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl sokaklarda kutlanılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, 100.yıla özel hazırlanan etkinlik takvimini 23nisan.beylikduzu.istanbul adresli web sitesinden günler öncesinden duyururken korona virüs salgını önlemleri kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle etkinlikler 22 Nisan günü mobil bando ekibinin mahalle bazlı gerçekleştirdiği müzik şöleni ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık ile birlikte katıldığı mobil kortej ile başladı. Büyük bir coşku ile tüm Beylikdüzü'nün camlara çıktığı ve ellerinde bayraklarla eşlik ettiği kortej birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Aynı zamanda Beylikdüzü'nün çocuklarının yaptığı resimler tüm parkları süslerken, 920 çocuğun fotoğraflarından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mozaiği oluşturuldu. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası üyeleri tarafından oluşturulan 23 Nisan şarkısı derlemesi de belediye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 23 Nisan'da çelenk koyma töreni ile başlayan etkinliklerin devamında ise Sunay Akın, Şevval Sam ve Sinan Meydan Beylikdüzü'nün çocuklarıyla dijital ortamda buluşurken Belediye Başkanı Çalık çocuklarla konferans görüşmesinde bir araya geldi.

Başkan Çalık çocukların taleplerini dinledi

Beylikdüzü'nün her mahallesinden bir çocuğun katıldığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her birinin istek ve taleplerine kulak verdi. Spor alanları, parklar ve bahçeler ile ilgili taleplerini paylaşan minikler için notlar alan Çalık, konularla yakından ilgileneceğini belirtti. Çocukların bayramını da içten dileklerle kutlayan Başkan Çalık'tan virüs süreci geçtikten sonra kutlama sözü alan minikler sokağa özgürce çıkacakları günler için de planlar yaptı.

Beylikdüzü önemli isimlerle buluştu

Etkinlik kapsamında Beylikdüzü Belediyesi TV üzerinden gerçekleşen yayınla birbirinden önemli üç isim 23 Nisan coşkusunu Beylikdüzü ile paylaştı. İlk konuk Sunay Akın, bayramın coşkusunun yanı sıra korona virüsten yaşanan can kayıplarının hüznünü de yaşadığını belirterek tüm kayıplara rahmet, hastalara şifa, sağlık çalışlarına ise teşekkür dileklerini iletti. Aynı zamanda başarılı bir de hikaye anlatıcısı olan Sunay Akın meclisin kuruluşunu hikayelerle anlattı. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu olan kıymetli yazar Beylikdüzü ile ilgili projeler olabileceğinin de sinyallerini verdi. Yayına katılan sanatçı Şevval Sam ise tüm çocukların bayramını içten dilekleriyle kutladı. Yayında 23 Nisan anılarını da paylaşan Sam, "Bugün benim için çok önemli. Çocuklar için büyük bir sevinç ve heyecan. Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayram. Ulusal Egemenlik tamlamasını gerçekten iyi düşünmek lazım. Özgür bir millet olarak kalabilmemiz için bu topraklarda ortak değerlerimize, Cumhuriyete, adalet duygumuza, ulusal egemenliğimize sahip çıkmamız lazım. Birlik ve beraberlik bizi kuvvetlendirecek. Çocuklarımız bizlerin geleceği ve biz de onlara güveniyoruz" dedi.

Yayının son konuğu olan araştırmacı - tarihçi Sinan Meydan ise, "23 Nisan 1920 tarihimizin en özel tarihlerinden biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin temel taşıdır" diyerek meclisin tarihini paylaştı. İki kızının şiir okuyarak dahil olduğu ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yayında Meydan, çocukların kitaplarla büyütülmesi gerektiğinin de altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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