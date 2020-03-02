Beylikdüzü Belediye meclisi şehitler için yürüdü

02.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:57

Toplantının ardından şehitler için sessiz yürüyüş yapılacağını duyuran Çalık, Beylikdüzü Belediye Meclisi'ni yürüyüşe davet etti. Tek yürek olan Belediye Meclisi,vatandaşların da katılımıyla şehitler için sessiz bir yürüyüş gerçekleştirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yürüyüş sonunda, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na şehit olan Mehmetçiklerin anısına 36 karanfil bırakıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. İdlib'te şehit düşen askerler için iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis Toplantısı'na meclis üyeleri ve vatandaşlar 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah kokart ile katıldı. Meclis Toplantısında yapılan konuşmalarda 'Bu vatan bizim' vurgusu yapıldı ve şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. "İdlib'ten gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yasa boğdu." diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, tüm meclis üyelerini ve vatandaşları, şehitler için yapılacak sessiz yürüyüşe davet etti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın çağrısına kulak veren Belediye Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar, Beylikdüzü Belediye Binası önünden başlayıp Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda son bulan yürüşün sonunda, anıta şehitlerin anısına karanfil bıraktı.

Çalık: Evlat Acısını Milletçe Yaşıyoruz

Yürüyüşe katılan tüm meclis üyelerine sağduyuları için teşekkür eden Çalık, "İdlib'te yitirdiğimiz canlarımız, bu ülkenin vefakar, cefakar, vatan uğruna gözünü bile kırpmadan canını veren evlatlarımız, vatanımızın ve milletimizin güvenliği için hayatlarını ortaya koydular. Onlar, hepimizin evlatları, canımız çok yanıyor ve evlat acısını şu an milletçe yaşıyoruz. Yüce Allah'tan en büyük dileğim, bir Mehmetçiğin daha şehit haberini almamak, bir Mehmetçiğimizin daha toprağa düşmemesi, İdlip'te şehit düşen her bir askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve hayata devam etme gücü diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm dualarımızın biz güvende olalım diye vatan görevi yapan Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

2. Oturum 5 Mart Perşembe

Meclis üyelerinin gündem dışı söz alarak İdlib'te şehit olan askerlerimize ve Şubat ayı içerisinde gerçekleşen önemli olaylara ait görüşlerini aktardığı, Mart Ayı Meclisi'nin 1.Oturumunda; meclis gündem maddelerinden 1.madde teklif karar olarak oy birliğiyle kabul edilirken 2, 3 ve 4. maddeler oy birliğiyle İmar Komisyonu'na havale edildi. 5 ve 6. maddelerin oybirliğiyle meclisten geçtiği oturumda, 7 ve 8. gündem maddeleriyse oy çokluğuyla kabul edildi. Başkanlık Teklifi olarak gündem dışı olarak Meclis'e sunulan 9 ve 10.maddeler de oy birliğiyle kabul edildi. Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun 5 Mart Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler