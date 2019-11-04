Beylikdüzü Belediye Meclisi "maskemi takarım farkındalık yaratırım" dedi

04.11.2019 15:50

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında düzenlenen toplantıya, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yüzlerinde maskeler ile gelen Başkan Çalık ve meclis üyeleri "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kasım Ayı Meclisi'nin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yüzlerinde maskeler ile gelen Başkan Çalık ve meclis üyeleri "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" dedi. Çalık; "Evlatlarımızın o küçük bedenleriyle nasıl zorluklarla mücadele ettiklerini biliyoruz. Kocaman yürekli evlatlarımız için farkındalık yaratmak, ailelerine destek olmak ve Kök Hücre bağışına dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇALIK VE MECLİS ÜYELERİ "MASKEMİ TAKARIM FARKINDALIK YARATIRIM" DEDİ

Farkındalık yaratmak adına yapılan anlamlı hareketin ardından, Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değinen Çalık konuşmasına; Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda oluşan terör tehdidine karşı mücadele eden Mehmetçiğe şükranlarını sunarak başladı ve tüm şehitlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gazilere acil şifalar diledi. Başkan Çalık toplantıda ayrıca, Kızılay Haftası, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Dünya Çocuk Kitapları Haftası, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve 17 Kasım Dünya Komşular Günü gibi birçok özel günle ilgili temennilerini iletti.

40 BİN TON ASFALT HEDEFİ 42 BİN TONA ULAŞTI

Mecliste yaptığı konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi'nin altyapı hizmetlerine de değinen Çalık; "Ekim ayı, belediyemizin altyapı hizmetlerine, afet hazırlıklarına ve katılımcı yönetime odaklandığı bir ay oldu. Yakuplu Mahallemizdeki asfaltlama çalışmalarını sürdürdük. Bu yıl mahallelerde devam eden altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bu dönem içerisinde, Beylikdüzü'nde 40 bin ton asfalt dökmeyi hedefliyorduk ama bu hedefimizi de aşıp 42 bin ton asfalt dökmeyi başardık. Hava koşulları izin verirse 20 bin ton daha dökeceğiz. Amacımız, kış aylarında yağmur ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirerek Beylikdüzü halkının kentimizin her noktasına sorunsuz erişimini sağlamak." şeklinde konuştu.

2. OTURUM 8 KASIM CUMA

Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz alarak Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda, AK Parti Meclis Grubu'nun sunduğu sözlü ve yazılı önergenin oy birliğiyle gündeme alınması kabul edildi. Ayrıca meclis gündem maddelerinden 2, 4 ve 6. maddeler teklif karar olarak oylamaya sunuldu, 2. madde oy çokluğu, 4 ve 6. maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste aynı zamanda 1, 5, 7, 8 ve 9. maddeler oy birliğiyle kabul edilirken, 3. madde oy çokluğuyla kabul edildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun ise 8 Kasım Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler