Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaret

06.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:29

İSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, "Tunceli'nin çok özel lezzetleri var. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel kent. Tunceli Belediyesi ile iş birliğine de hazırız" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerinde yaptığı incelemelerin ardından Tunceli'ye geldi. Bu sabah kente ulaşan Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Belediye binasındaki ziyarette konuşan Çalık, uzun zamandır Tunceli'ye gelmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tunceli'yi sadece görmek değil hissetmek gerekir. Geçmiş yıllarda birkaç kez gelmiştim ama hep bahar ayında gelmek istiyorum buraya. Mesela Ovacık'a gidemedim. Munzur Gözeleri çok merak ediyorum, orayı görmek istiyorum. Baharda gelip, oraları da görmek istiyorum. Munzur Tunceli'nin en önemli omurgası ve yaşam kaynağıdır. Tunceli'de güzel işler de oluyor. Tunceli'ye özgü bitkiler var. Dağ sarımsağını ilk kez burada tattım. 'Gulik' diye bir bitki var, inanılmaz lezzetli. Tunceli'nin çok özel lezzetleri var, herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel bir kent. Belediye olarak Tunceli Belediyesi ile iş birliğine hazırız. Biz Tunceli'de önemli gördüğümüz hizmetleri hep örnek alır, uygulamaya çalışırız. Belediyeler bunu bence yapmalı. Bizim farklı ve güzel işlerimizi de Tunceli Belediyesi örnek alacaktır. Önemli olan, belediyelerde siyaset yapmadan hizmet yapmak, yaşamı kolaylaştırmaktır. Siyaset mekanizmasının en az girmesi gereken yer, belediyelerdir. Türkiye'deki gibi belediyelerde siyaset yapmamak gerekir. Çünkü bizde her konu siyaset malzemesi yapılıyor. Bunun için yerelde belediyelere siyaset girmeden hizmetler yapılmalı."

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ziyareti için teşekkür ederek, "Tunceli Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduk ve elimizden gelen bütün gayreti göstererek, depremzedelerimin yanında olmak istedik. Sayın Başkan ile iş birliği yaparak, karşılıklı hizmetler yapmak isteriz. Belediyemizin ekonomik durumu ortada, tabi ki bizlere yardımları olursa mutlu oluruz. Önümüzdeki süreçte belli konularda Beylikdüzü Belediyesi ile çalışmalarımız mutlaka olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA