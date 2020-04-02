Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Otizm engel değil, sadece bir farklılıktır" Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklara karşı vatandaşların anlayışlı olması gerektiğin belirtti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklara karşı vatandaşların anlayışlı olması gerektiğin belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yapılan çalışmalarda, Beylikdüzü Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezinde otizmli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, otizmin engel olmadığını işaret ederek, "Otizm engel değil, hastalık değil, sadece bir farklılıktır. ve hayat, farklılıklarla güzeldir. Yeter ki biz, farkında olalım." ifadelerini kullandı.

Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklara karşı vatandaşların anlayışlı olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu şartlarda ise, evlatlarımıza internet üzerinden eğitim verebilmek için çabalıyoruz. ve inşallah salgını durdurmayı başardıktan sonra, bu hizmetlerimizi yeniden merkezimizde vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklarımız yüksek ses çıkarıyor veya gürültü yapıyor diye lütfen ama lütfen otizmli çocuk sahibi komşularınızla tartışmayın, onları üzmeyin. Bu tüm ilişkilerimizde geçerli. Özel çocuklarımızın anne ve babalarına bu zor dönemde özellikle anlayışlı yaklaşmalı, moral vererek birbirimize destek olmalıyız. Otizm engel değil, hastalık değil, sadece bir farklılıktır. ve hayat, farklılıklarla güzeldir. Yeter ki biz, farkında olalım."

Kaynak: AA