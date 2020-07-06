Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, makam kapısını söktürdü
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, makam kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, makam kapısını söktürdü Ekipler tarafından sökülen kapı böyle çıkarıldı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü.

06.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:46

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, makam kapısını söktürdü

Ekipler tarafından sökülen kapı böyle çıkarıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü. Ekipler tarafından sökülen kapılar dışarı taşındı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü. Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı" ifadelerini kullandı.

"Bizim kapımız herkese açık"

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Mehmet Murat Çalık, "Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, makam kapısını söktürdü

Kaynak: İHA

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