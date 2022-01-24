Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Haramidere Rampası'nda trafik iki yönlü durdu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Haramidere Rampası'nda trafik iki yönlü durdu. Metrobüs seferlerinin de zaman zaman durduğu bu kesimde binlerce kişi yollarda saatlerce mahsur kaldı. Metrobüslerden inen yolcular uzun süre tipi altında yürümek zorunda kaldı.

Saat 15.00'ten itibaren yoğun biçimde tipi halinde yağan karın ardından Haramidere Rampası'nda iki yönlü trafik durdu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarında terk ederek metrobüs ile ayrılınca trafik içinden çıkılamaz hale geldi. Kar lastiği veya zincirsiz yola çıkılan araçların kayması nedeniyle trafik uzun süre durdu. Beylikdüzü'nden Avcılar'a 5 saatte gelinebilirken, metrobüsler de zaman zaman tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Yüzlerce yolcu bunun üzerine metrobüslerden inip, yürüyerek yakındaki duraklara gitmeye çalıştı.