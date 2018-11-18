Beylikdüzü Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi Açıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olan 'Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi' davul zurnayla açıldı.

Beylikdüzü Belediyesince Dereağzı Mahallesi'nde yapılan 'Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi', CHP Başkan Vekili Engin Altay, CHP Milletvekili Özgür Karabat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. 5 bin metrekarelik alana açılan tesis, ilçedeki çalışan apartman görevlilerinden tam not aldı. Tesis apartman görevlilerinin, aileleriyle birlikte dinlenip eğlenebilecekleri; düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarını yapabilecekleri bir merkez olarak inşa edildi.

Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Apartman görevlileri belki de bir ilçenin, bir mahallenin, sitelerin en güvenilir kişileridir. Kimimiz çocuğumuzu emanet ediyoruz, kimimiz evimizi, eşyamızı onlara emanet ediyoruz. Bu kadar zor ve önemli görevde olan insanlarımızın önemini çoğu zaman bilemiyoruz. Hatta bunun bir meslek olduğunun bile farkında değiliz. Biz bu durumun farkına varıp her apartman görevlisine eğitim vererek onları sertifikalandırdık. Bununla da yetinmedik onlara bisiklet kursu verip bir tane de bisiklet hediye ettik. İşlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için böyle bir hizmet verdik. 100'ün üstünde apartman görevlimize eğitim verdik ve vermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok"

Açılan tesisisin başka bir örneği olmadığını belirten Başkan İmamoğlu, "Bazen çocuklarının doğum gününü kutlayacaklar.Bazen eşleriyle dinlenme yeri olacak. Bugün yaptığımız açılış Türkiye'de bir ilktir. Bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok. Diğer belediye başkanlıklarına da bu hizmeti örnek almalarını tavsiye ediyorum. Böyle bir mesleğin bilinçli yapılması, ehliyetli yapılması, üniformalı yapılması sosyal demokrat bakış açısından da tezahürüdür. Belki minik görünüyor ama kalplerde ki yeri çok farklı olacaktır. Gurur duyuyorum bu merkezi açmaktan dolayı emeği geçen herkese de teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

"İmamoğlu'nun İstanbul'a büyük hizmetler yapacağına inancım tam"

Açılışta konuşan CHP milletvekili Engin Altay ise, "Çok kıymetli bir tesisin açılışında bulunuyoruz. Eskiden kapıcı falan deniyordu artık geçti o işler. Sizin yaptığınız iş apartman destek hizmetleridir. Bu işi yapana da apartman görevlisi denir. İster 20 haneli olsun, ister 50 haneli olsun apartmanların emaneti sizlersiniz. Bir apartmanda görevli olmasın 3 günün sonunda o apartman çöp kokusundan geçilmez. Siz olmasanız hane halkının sizin varlığınızdan dolayı gönül rahatlığıyla bahçeye yolladığı çocuklar olmaz. Allah sizden razı olsun yaptığınız iş çok kıymetli ve çok önemli. Ekrem İmamoğlu'na Türkiye'de bir ilk olan bu tesisi kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a büyük hizmetler yapacağına inancım tam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirdi. - İSTANBUL