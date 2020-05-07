Beylikdüzü anneler için tek yürek oldu
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Beylikdüzü anneler için tek yürek oldu

Beylikdüzü anneler için tek yürek oldu
07.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:03

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaklaşan Anneler Günü öncesi bir çağrıda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaklaşan Anneler Günü öncesi bir çağrıda bulundu. Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyasının Anneler Günü'ne özel yenilendiğini duyurarak, "Gelin bu birkaç gün, yardımlarınızı, büyük fedakarlıklarla evlatlarını büyüten annelerimiz için yapın. Biz de Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi annelere bu yardımlarınızı ulaştıralım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Anneler Günü öncesi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulundu. Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyasının Anneler Günü'ne özel yenilendiğini duyurdu. "Haydi Beylikdüzü, göster vefanı!" diyerek vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet eden Başkan Çalık, "Bu zor dönemde Beylikdüzü'nde imkan sahipleri ile ihtiyaç sahiplerini Dayanışma Askısı kampanyamızla buluşturduk. Bu pazar Anneler Günü'nü kutlayacağız. Gelin bu birkaç gün, yardımlarınızı, büyük fedakarlıklarla evlatlarını büyüten annelerimiz için yapın. Biz de Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi annelere bu yardımlarınızı ulaştıralım. Bizleri var eden, annelerimizdir. Bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyor, özverileri ve emekleri için şükranla ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dayanışma Askısı" ile binlerce vatandaşa ulaşıldı

Korona virüs sürecince birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirerek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren "Dayanışma Askısı" belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki 260 marketin çıkışlarına yerleştirildi. Online olarak da devam eden kampanyaya kısa sürede yüzlerce kolilik erzak bırakıldı. Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri ise aynı titizlikle oluşturulan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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