Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığına İş Adamı Mahmut Küçükdoğan Seçildi

Beylikdüzü ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı seçimlerini Mahmut Küçükdoğan kazandı. Tek aday olarak girilen seçimlere katılımın yüksek olması, Beylikdüzü AK Parti teşkilatını sevindirdi.

Mahmut Küçükdoğan seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak AK Parti'nin Beylikdüzü'ndeki gücünü harekete geçirerek seçimlerde birinci parti olacağız. Çalışmalara bugünden itibaren başlıyoruz. Tüm ekibimizle geceli gündüzlü çalışarak İstanbul'da AK Parti ilçeleri içinde ilk üç sırada olmayı planlıyoruz" dedi.

Mahmut Küçükdoğan kimdir?

1955 yılında Tokat, Zile ilçesinde doğdu. 1978 yılında Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun oldu. Küçükdoğan, 1978 yılında dede ve baba mesleği olan konfeksiyon ve tekstil imalatının başına geçti. Türkiye genelinde en çok adet üreten firmaya sahip olan Küçükdoğan, 1987 yılında yeni bir atılım gerçekleştirerek tekstil alanında Türkiye'nin en büyük kumaş markalarının bayiliğini üstlendi. 1991 yılında Sanko Holding'in Türkiye genelindeki üç bayisinden biri olma başarısını gösterdi.

1994'te yüzde 100 yerli sermaye ile kurduğu Rodrigo Jeans ile ülkemize yeni bir marka sundu. Mahmut Küçükdoğan, 28 ülkede tescilli ve dünyada 18 ülkeye ihraç edilen Rodrigo Jeans ile ülkemize sadece bir marka kazandırmakla kalmadı, Türk müteşebbis ruhunun en başarılı örneklerinden birini de sergilemiş oldu.

1994'de Algida, Panda, Schöller ve Aytaç'ın İstanbul Anadolu yakası bayiliği dağıtım ve distribütörlüğüne başlayan Küçükdoğan, bu ülkeden kazandığını tekrar bu ülkeye yatırarak, insanımıza istihdam sağlamayı tercih ederek, bu düşüncesini onun iş yaşamında büyük başarılara imza atmasında büyük etken oldu.

2000'li yıllarda ticaret hayatında yeni atılımlar yaparak, 2002'de Chochili markası ile üretimine başladığı tek kullanımlık ürünlerle ülke çapında 7000'den fazla otel ve hastanenin tedarikçisi oldu.

2005 yılında teknoloji alanındaki yatırımı ile TGAR markasını ülkemize kazandıran Küçükdoğan, teknoloji ürünleri alanında kamusal ve kurumsal şirketlerin güvenilir bir ortağı oldu.

2007 yılında Türk Hava Yolları ve Metro Gmbh Germany'nin ürün tedarikçisi olarak, kurmuş olduğu şirketlerle dünya markalarının da dikkatini çeken alanlarda büyümeye devam etti.

2011 yılında Dr.Salt Sıvı Tuz markasını Türk halkının beğenisine sundu ve doğal kaynağından, sağlıklı tuz üretimini gerçekleştirerek bu alanda bir ilk olmayı başardı.

İş yaşamına en alt seviyeden başlayarak, her türlü sıkıntı ve zorluklarla mücadele eden, inancı, gayreti ve emeği kendine rehber edinen Mahmut Küçükdoğan, bu ilkeleri sayesinde yükselen bir grafik çizdi, iş adamı, sanayici ve yatırımcı olarak bu ülkeye hizmet etti.

Mahmut Küçükdoğan'ın görev aldığı kurullar:

Beylikdüzü Bakırcılar ve Prinçciler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Beylikdüzü Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği

Yakuplu Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği

Büyükçekmece İl Genel Meclisi Üyeliği

İstanbul İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanlığı

Ak Parti Kurucu İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği

Ak Parti Ekonomik Kurul Üyeliği

TOSİAD Başkanlığı

Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanlığı

Küçükdoğan Büyükçekmece İl Genel Meclisi üyeliği süresince bölgede 62 Okul, 7 Spor Salonu, 12 Sağlık Ocağı, 1 Devlet Hastanesi, 1 Restorasyon, 2 Özürlü Rehabilitasyon Merkezi, Bölgedeki tüm okulların depreme karşı onarım ve dayanıklılığının arttırılması ve tüm okulların doğalgaza dönüşümü çalışmalarında aktif olarak rol almıştır.

Küçükdoğan'ın spor hayatı

Türkiye'nin ilk spor akademisi mezunlarından olan Mahmut Küçükdoğan, 1978 yılında Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun oldu. Tofaş Spor Kulübü'nde uzun yıllar başarılı bir sporculuk hayatı geçirdi. İstanbul İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanlığı yaptı. Görevi süresince, hazırlanmasında öncü olduğu projelerde, İstanbul gibi büyük bir nüfusun yaşadığı şehrin, hem insanı hem de öğrencisi ile spora katılımını sağlamayı, sporda başarılı, yeni nesillerin temellerini atan çalışmalar yapmayı öncelik olarak gördü. Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanlığı görevinde yer aldı.

Türk Sporu ve Türk Spor Politikası hakkında hazırlanmış, inceleme ve araştırma raporları da bulunmaktadır.

Mahmut Küçükdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı üretim, pazarlama ve perakende alanlarında faaliyet gösteren ve alanlarında markalaştırdığı Mahmut Tekstil, TGAR ve Chochili şirketlerinde 500'den fazla işçi çalıştırmakta, siyasi kimliği yanında iş adamı yönü ile de Beylikdüzü bölgesine katkı ve hizmetlerine devam etmektedir. Mahmut Küçükdoğan, evli ve 4 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. - İSTANBUL