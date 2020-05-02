Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesine dönüştürülecek
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Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesine dönüştürülecek

Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesine dönüştürülecek
02.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:03

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesine dönüştürülecek.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesine dönüştürülecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Şirketi Genel Müdürü Muzaffer Çelik ile birlikte 'Millet Bahçesi' projesinin uygulanacağı 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi ikinci etap bölümünde incelemelerde bulundu.

"Millet bahçesini Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'ta hayata geçireceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Beylerderesi Baraj Göletinde su tutulmasıyla birlikte hemşerilerimiz buraya çok yoğun ilgi göstermektedir. Her ne kadar bugünlerde korona virüs salgını dolayısıyla buralar boş kalsa da inşallah bu sıkıntılı süreci atlattığımız zaman buralar yine dolup taşacaktır. Çünkü burası, eşsiz bir manzaraya ve doğal güzelliklere sahiptir. 'Evde Kal' çağrılarına uyarak bu dönemi evlerinde geçiren çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimizle daha güzel günlerde böylesine güzel alanlarda yine buluşacağız, çocuklarımız spor yapacaklar, büyüklerimiz keyifli zaman geçirecekler. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta hemşerilerimiz evdeyken gerek sosyal yardımlaşma hizmetlerimizle gerekse de sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesi, yol açma, genişletme, kaldırım düzenleme ve diğer hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bölgenin en büyük sosyal yaşam özelliklerine sahip olacağı belirtilen Beylerderesi Şehir Parkı projesinin ilk etabını geçen yıl tamamladıktan sonra bu yılda ikinci etap çalışmalarını sonuçlandırmak için ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını bildiren Başkan Çınar, "Havasıyla, doğal güzellikleriyle ve eşsiz manzarasıyla özel bir yer olan Beylerderesi'ni 'Millet Bahçesi' projesi ile daha güzel ve daha cazip bir merkez hüviyetine ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'umuza kazandırmak için çalışmalara başladık. Çok güzel ve nezih bir alanda yapımına başladığımız 'Millet Bahçesi' projemiz, yürüyüş yollarıyla, seyir teraslarıyla, oturma alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, gençlerin ve çocukların 7 gün 24 saat vakit geçirilmesine olanak sağlayacak sosyal alanları ile beraber çok güzel bir etkinlik ve yaşam merkezi olacak. Engellilere ait alanlar, özel çiçek ve bitkiler ile süslenmiş botanik bahçesi ve çamlar ile insanlarımızın nefes alacağı, hafta içi ve hafta sonu pikniklerin yapılacağı, ailelerimizin güzel vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz. Hemşerilerimizle birlikte burada çok güzel etkinlikler ve aktivitelerde bir arada olacağız. Böylesine değerli ve özel bir projeyi Yeşilyurt'a kazandırmak içinde açıkçası sabırsızlanıyoruz. Millet Bahçesini, herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız. Hazırlanan proje üzerinde bizler ve ekiplerimiz çok titiz çalışıyoruz. 'Millet Bahçesi' projesi şimdiden kentimize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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