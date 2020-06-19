Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atan kişi tutuklandı Üsküdar'da bulunan Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atan şüpheli, "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Üsküdar'da bulunan Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde atan şüpheli, "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine dün yanıcı madde attıktan sonra kaçan şüpheli S.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli S.Ç. savcılıktaki ifadesinde, yaklaşık 2 yıldır Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gördüğünü, kendisini tedavi eden doktorun değiştiğini, yerine gelen hekimin ise uygulanan tedaviyi değiştirmek istediğini, bunun üzerine sinirlenerek yanında getirdiği benzin dolu şişeyi merkeze attığını söyledi.

Şüpheli S.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüphelinin "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine dün yanıcı madde atılmış, şüpheli olay yerinden kaçarken merkezde küçük çaplı yangın çıkmıştı.

Olayda biri dumandan etkilenen, diğeri kolundan hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA