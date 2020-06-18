Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı
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Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı

Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı Toplum Ruh Sağlığı merkezine hasta tarafından yancı madde atıldı: 4 yaralı Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine bir hasta tarafından yanıcı madde atıldı.

18.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:06

Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı

Toplum Ruh Sağlığı merkezine hasta tarafından yancı madde atıldı: 4 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine bir hasta tarafından yanıcı madde atıldı. Maddenin isabet ettiği binada kısa süreli alev parlamasından dolayı bir sağlık çalışanı kolundan yaralanırken, 3 kişi de paniğe kapılarak kendilerini camdan aşağı attı.

Olay, Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde saat 14.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir hasta, hastaneye doğru yanıcı madde attı. Yanıcı maddenin isabet etmesiyle bina içerisinde kısa süreli alev parlaması yaşandı. Merkezdeki danışmada bulunan sekreter, alevler nedeniyle kolundan yaralandı. İçeride bulunan çalışanlar paniğe kapılırken, 3 kişi de panikleyerek kendilerini binanın camlarından aşağı attı. Olayda 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince küçük çaplı yangına müdahale edildi.

Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı

Kaynak: İHA

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