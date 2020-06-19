Beylerbeyi'nde sağlık merkezine yanıcı madde atan şüpheli tutuklandı Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde attığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Üsküdar'da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yanıcı madde attığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Üsküdar'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre şizofreni hastası S.Ç. Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne yanıcı madde attı. Yanıcı maddenin isabet etmesiyle bina içerisinde kısa süreli alev parlaması yaşandı. Merkezdeki danışmada bulunan sekreter, alevler nedeniyle kolundan yaralanırken, içeride bulunan çalışanlar paniğe kapıldı.

"KİMSENİN CANINA KAST ETMEDİM"

Olayın ardından şüpheli S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şahıs savcılıktaki sorgusunda, şizofreni hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyerek, "Ben yaklaşık 2 senedir Beylerbeyi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezine giderek tedavimi yaptırıyordum. Olay günü doktorumun değiştiğini öğrendim. Yeni gelen doktora herhangi bir sorunum olmadığını söyledim. Ancak bana iğne yapacağını ve ilaçlarımı değiştireceğini söyledi. Bu sebeple öfkelendim ve cam şişe içerisinde yanıma getirdiğim benzini merkezin ortasına attım. Kimseye doğru atmadım, kimsenin canına kast etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Avukatı ise, "Müvekkilimin tanısı konulmuş şizofreni rahatsızlığı vardır. Ceza ehliyeti yoktur" diyerek tutuksuz yargılanmasını talep etti.

İfade işlemi tamamlanan şüpheli, tutuklama istemiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliğince "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA