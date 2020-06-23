Beylerbeyi'nde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü Beylerbeyi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

Beylerbeyi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar Beylerbeyi'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Etkili olan sağanak yağış ve göle dönen yollar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA