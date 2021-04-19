BEYLERBEYİ'NDE İSKELE ALTINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sahili'nde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sahili'nde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Beylerbeyi Sahili'nde bulunan üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında kedi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı