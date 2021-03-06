Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi Beykozlu vatandaşlar başta deprem olmak üzere afet durumlarının öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemlerin anlatıldığı eğitimde bir araya geldi.

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

İSTANBUL - Beykozlu vatandaşlar başta deprem olmak üzere afet durumlarının öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemlerin anlatıldığı eğitimde bir araya geldi.

Beykoz Belediyesi, 1- 7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Beykozlu vatandaşların da katılım sağladığı afet öncesi eğitim düzenledi. Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Erdal Usturabelli tarafından verilen eğitimde yapılan sunum, görsel materyallerle desteklendi. Kent Konseyi ofisinde gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Vatandaşlara deprem öncesi alınabilecek önlemler ile deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler verildi. Vatandaşlar ise uzman isim Usturabelli'nin uyarılarını not alarak takip etti.

Öte yandan eğitim esnasında depremin yanı sıra yangın, sel ve su baskını gibi doğal afetlere yönelik bilgilerde verildi.

"Afetleri tanımak zorundayız"

Eğitim sonrası konuşan Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Erdal Usturabelli, "Özellikle ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle afetleri tanımak zorundayız. Biz bu eğitimimizde afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapabileceğimizi anlattık. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendirdik. Bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kendimiz hem de ailelerimiz için bu eğitimleri alıp afetlere karşı hazır olmalıyız. İstanbul bir deprem bölgesi. Toplumsal bilinci bu konu üzerinde ne kadar bilinçlendirirsek o kadar sonuçları da olumlu olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA