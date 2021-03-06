Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

06.03.2021 01:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:12

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi Beykozlu vatandaşlar başta deprem olmak üzere afet durumlarının öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemlerin anlatıldığı eğitimde bir araya geldi.

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

İSTANBUL - Beykozlu vatandaşlar başta deprem olmak üzere afet durumlarının öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemlerin anlatıldığı eğitimde bir araya geldi.

Beykoz Belediyesi, 1- 7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Beykozlu vatandaşların da katılım sağladığı afet öncesi eğitim düzenledi. Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Erdal Usturabelli tarafından verilen eğitimde yapılan sunum, görsel materyallerle desteklendi. Kent Konseyi ofisinde gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Vatandaşlara deprem öncesi alınabilecek önlemler ile deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler verildi. Vatandaşlar ise uzman isim Usturabelli'nin uyarılarını not alarak takip etti.

Öte yandan eğitim esnasında depremin yanı sıra yangın, sel ve su baskını gibi doğal afetlere yönelik bilgilerde verildi.

"Afetleri tanımak zorundayız"

Eğitim sonrası konuşan Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Erdal Usturabelli, "Özellikle ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle afetleri tanımak zorundayız. Biz bu eğitimimizde afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapabileceğimizi anlattık. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendirdik. Bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kendimiz hem de ailelerimiz için bu eğitimleri alıp afetlere karşı hazır olmalıyız. İstanbul bir deprem bölgesi. Toplumsal bilinci bu konu üzerinde ne kadar bilinçlendirirsek o kadar sonuçları da olumlu olacaktır" diye konuştu.

Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi
Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi
Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi
Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Özlem Zengin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Erol Bulut Arda Turan Mustafa Er Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 01:18:55. #1.16#
title