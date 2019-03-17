Beykozlu Gençlerden Murat Aydın'a Semte "Minibüs Hattı" İsteği

Gümüşsuyu Çiftehavuzlar'da vatandaş ziyareti esnasında kendilerine mikrofon uzatan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile karşılaşan gençler, "Başkanım minibüs hattı istiyoruz, okula giderken bizim için zor oluyor. Yaşlılar da yokuşları çıkamıyor" diyerek isteklerini dile getirdi. Aydın pencereden kendisini eve davet eden vatandaşın isteğini ise geri çevirmedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında farklı semtlerde esnafları ve vatandaşları her gün ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Çiftehavuzlar'da vatandaşları ziyaret etti. Semt meydanında mikrofonu eline alan Başkan adayı Aydın, yolda karşılaştığı gençlere mikrofon uzattı. Kendisinden istediklerini soran Aydın'a gençler, "Minibüs hattı istiyoruz, sabah okula giderken zor oluyor. Yaşlılar da yokuşları çıkamıyor. Meydana kadar bir hat olsa daha iyi olabilir" diyerek isteklerini dile getirdi. Bunun üzerine Aydın, önce projelerin çalışmasını yapacaklarını, ardından da istekleri yerine getirebileceklerini ifade etti.

Ulaşım sorunu için bisiklet yolu müjdesi

Aynı yerde genç bir kızla karşılaşan Aydın, aynı soruyu ona da yöneltince genç kız, "Ben trafik sorunun çözülmesini istiyorum. Ulaşımda çok problem var, trafik oluyor ve araçlar durmuyor" dedi. Gençlerle sorunları hakkında sohbet eden Aydın, "Ulaşım sorununu çözmek için genellikle bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız" diyerek ilçede bisiklet yolu yapacakları müjdesini de verdi. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazanırken, bazı vatandaşlar ise pencerelerden Aydın'ı izledi.

"Amacımız yaşamı daha mutlu kılmaktır"

Aydın, "20 yıllık belediye başkanlığı tecrübemiz var. O tecrübeyle ve sizlerden alacağımız yetkiyle, sizlerin de desteğiyle Beykoz'umuza hizmet etmek istiyoruz. Amacımız yaşamı daha mutlu kılmaktır, huzurlu olmanıza da katkı vermektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız olacak. Kol kola birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Aydın burada gördüğü bir çocuğu ise severek elini öptü.

Pencereden kahve davetini geri çevirmedi

Çalışmalar kapsamında Başkan adayı Aydın'ı penceresinden gören bir vatandaş evine davet etti. Aydın bu nazik daveti kırmayarak vatandaşın evine misafir oldu. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir yandan da kendisine ikram edilen kahveyi yudumladı. Evin balkonunda kuşbakışı Beykoz'u incelemeyi de ihmal etmeyen Başkan adayı Aydın, vatandaşlara gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA