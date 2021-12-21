Beykozlu Gençler İçin "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi" Kuruluyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da çocuk ve gençlere dijital çağın gerektirdiği yetenek ve bilinci kazandıracak, yeni nesillerin üretken ve girişimci yönlerini geliştirecek "Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi" kuruluyor.

Beykoz Belediyesi ve Türk- Alman Üniversitesi işbirliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın hibe desteğiyle kurulacak merkezde, 10-24 yaş grubundaki 450 çocuk ve gence eğitim verilecek, aile ve öğretmenlerle birlikte toplam bin kişiye ulaşılacak.

Dijital Vatandaşlık ve Medya Okuryazarlığı

Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi'yle ilçedeki çocuk ve gençlerin öncelikle dijital vatandaşlık ve 21. yüzyıl okuryazarlıklarına hakim, dijital dünyada sadece bilinçli ve etik bir davranış gözeterek tüketen değil, yeniden üreten bireyler olması hedefleniyor.

Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde verilecek eğitimler, "Gençler İçin Temel Dijital Eğitim", "Gençler İçin Profesyonel Dijital Yetkinlik Eğitimleri" ve "Dijital Yetkinlikler Uygulama Atölyeleri" konu başlıklarından oluşacak.

Beykozlu çocuk ve gençlere dijital dünyada güvenle var olma kabiliyeti kazandıracak proje kapsamında ilk olarak, günlük hayatın yanı sıra eğitim ve iş hayatında sık kullanılan dijital araçlar ve temel bilgisayar programları öğretilecek.

Merkezdeki eğitimlerin ikinci adımında dijital platformların doğru kullanımı konusunda farkındalık ve etik davranış bilinci kazandırmaya yönelik programlar uygulanacak ve aynı zamanda eleştirel düşünce desteklenecek.

İş Dünyasıyla Buluşacaklar

Projenin son aşamasında yapılacak uygulamalı atölye çalışmalarıyla ise çocuk ve gençlerin, dijital üretimleri teşvik edilerek yetenekleri ve yaratıcılıklarını keşfetmeleri sağlanacak.

Ayrıca iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle buluşmalar organize edilecek ve başarılı olan gençlere mentorluk desteği sunulacak.

Beykoz Belediyesi Soğuksu Gençlik Merkezi çatısı altında, akran öğrenmesini içeren ve kendini besleyip yenileyen, sürdürülebilir bir dijital ekosistem kurulması da projenin kalıcı hedefleri arasında yer alıyor.

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