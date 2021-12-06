Beykozlu Çiftçiye Tohum ve Fide Müjdesi

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da kent tarımı alanında çiftçinin yüzünü güldüren yatırımlara imza atan Beykoz Belediyesi, topraksız tarım serasının ardından stratejik bir adım daha atarak "Tohum ve Fide Üretim Serası" için hazırlıklara başladı.

Tarımsal üretim en büyük harcama kalemini oluşturan tohum ve fide maliyetini azaltmak amacıyla açılacak serayla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'de kaydı bulunan çiftçilerin tohum ve fide ihtiyacı ücretsiz karşılanacak.

Cumhuriyetköy'de 16 bin 40 m2'lik alanda yürütülecek çalışma için 2 bin 16 m2'lik kapalı sera kurulacak, geri kalan alanda açık yetiştiricilik yapılacak.

1 Milyon Fide Üretilecek

Çiftçiye güç ve destek sağlayacak "Beykoz Belediyesi Tohum ve Fide Üretim Serası"nda ilk etapta 1 milyon mevsimlik fide üretilecek.

İlçede tarımsal üretimi artırması beklenen yatırım kapsamında çiftçiler tarafından bölgede tarımı sık yapılan ve pazar talebi yüksek ürünlerin fide ve tohumları yetiştirilecek.

Çiftçilerden gelen talep doğrultusunda mevcut alan ve seranın üretim kapasitesi artırılacak.

Beykoz Belediyesi "Tohum ve Fide Üretim Serası"ında üretilecek ilk fideler, 2022 yılı yazlık ve güzlük dikimleri için yeni sezonla birlikte çiftçilere dağıtılacak.

Beykoz Belediyesi ilçenin tarım potansiyelini artırmak üzere hayat geçirdiği "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi"yle de çiftçiye alım desteği vermeye devam edecek.

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