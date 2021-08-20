Beykozlu Çiftçinin Mahsulü Tarlada Kazandırıyor

İstanbul'un kent tarımı merkezi Beykoz'da hayata geçen "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi"yle çiftçilerin mahsulü tarlada olgunlaşmadan alıcı buluyor.

İstanbul'un kent tarımı merkezi Beykoz'da hayata geçen "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi"yle çiftçilerin mahsulü tarlada olgunlaşmadan alıcı buluyor. Toprağa bereket, ekonomiye hareket getiren projeyle çiftçinin alın teri değer, sofralar sağlık ve lezzet kazanıyor.

Beykoz Belediyesi'nin ilçede ekonomik kalkınmayı sağlamak ve tarımı canlandırmak üzere uyguladığı politikalarla ilçe kent tarımı merkezi olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. "Adil Sözleşmeli Tarım" ve fide desteğinin yanı sıra ziraat mühendislerinin sahada verdiği destek tarlaya bolluk ve bereket getiriyor.

Tarım Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği, ilçede tarımı ayağa kaldıran stratejik adımlardan sadece biri olan "Sözleşmeli Tarım Projesi" kapsamında verilen alım garantisiyle çiftçinin mahsulü tarlada olgunlaşmadan satılıyor.

Her yıl ilçedeki çiftçilerin artan ilgisiyle uygulanan projeyle bu yıl ilk etapta ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı 17 çiftçiyle alım sözleşmesi imzalandı.

Beykoz Belediyesi'nin aracılığıyla, çiftçiler ve doğal ürüne talebi olan firmalar arasında yapılan sözleşmelerin imza süreci devam ediyor. Doğal ve verimli tarım arazileri ağırlıklı olduğu ilçe alıcı firmalar tarafından pazar yakın konumuyla da sıklıkla tercih ediliyor.

Kirazdan Domatese Alım Desteği

Hasat mevsimiyle birlikte, ilçenin verimli topraklarında yetişen, kirazdan domatese, biberden patlıcana çeşit çeşit ürün şehrin pazar tezgahlarında yerini alırken alım desteği verilen ürünler ihtiyaç sahiplerinin sofralarına da ulaşmaya başladı.

Beykoz Belediyesi ilçede alımını yaptığı tarım ürünlerini paketleyerek kurumda kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine de dağıtıyor.

Ziraat Mühendisleri Sahada

İlçenin tarihten bu yana var olan zengin tarım potansiyelini harekete geçiren Adil Sözleşmeli Tarım Projesi'nin yanı sıra kurum bünyesinde göreve başlayan ziraat mühendisleri de verimi artırmaya yönelik sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Beykoz Belediyesi'nin envanterinde kaydı bulunan çiftçilerin tek tek kapısını çalan ekipler, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden yararlanmak için gerekli Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgiler veriyor.

Tarım alanlarının ve bahçelerin takibini yapan mühendisler, zararlılarla mücadele, doğal ve organik tarım uygulamaları, çiftçiler verilen devlet destekleri ile belediyenin faaliyetleriyle ilgili konularda rehberlik yapıyor.

Beykoz'da verimi artıran tarım faaliyetleriyle ilçedeki markaları ürünlerin de tanıtımı sağlanıyor.

Kaynak: Habermetre