Beykoz yangın söndü mü?

Beykoz Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın için bölgede çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Havadan düşen bir cisim sonucu alevlendiği değerlendirilen yangın, anbean kameralarca kaydedildi. Peki, söz konusu Beykoz yangını kontrol altına alındı mı?

BEYKOZ'DA ORMANLIK BÖLGEDE YANGIN

İstanbul Beykoz'un Çiğdem Mahallesi sınırlarında ormanlık bir alanda yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGININ NEDENİ: HAVADAN DÜŞEN CİSİM

Ekipler yangına müdahale ederken, havada yanan bir cismin ormanlık bölgeye düşmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

MÜDAHALE SONUCUNDA

Yangından yaklaşık 500?m²'lik bir alan etkilendi. Soğutma çalışmaları hâlâ sürerken, olay yerinde yangın tamamen kontrol altında olduğu bildirildi.