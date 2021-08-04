Beykoz yangın! Son dakika Beykoz'da yangın var mı?

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı; çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilmesinin üzerine Beykoz yangın! Son dakika Beykoz'da yangın var mı? başlıkları aratıldı. Beykoz yangın devam ediyor mu?

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BEYKOZ YANGIN

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca intikal etti. Olay yerine ulaşankısa sürede ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.

BEYKOZ'DA YANGIN VAR MI?

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Helikopterler de yanan alana su attı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.