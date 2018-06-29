Beykoz Yalıköy'de Diriliş Ertuğrul Dizisinin Çekildiği Fabrikada Yangın Çıktı

Beykoz Yalıköy'de bulunan tarihi kundura fabrikasında büyük yangın çıktı. Yangının dumanları geniş bir alanı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

DİZİ VE FİLMLER ÇEKİLİYORDU

Tarihi kundura fabrikası dizi ve film setlerinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Birçok dizi ve film kundura fabrikasında kurulan setlerde çekiliyor.

BİR HAFTA SÜRECEK GÖSTERİM BAŞLAYACAKTI

Kültür sanat etkinlikleri için de kullanılan mekanda bu akşam, bir hafta sürecek açık hava sinema gösterimleri başlayacaktı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: DİRİLİŞ DİZİSİNİN ÇEKİLDİĞİ YERDİ

Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Anılan yerde tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiye'nin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇELİKBİLEK'TEN AÇIKLAMA

NTV'ye konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığını söyledi. Alevlerin kontrol altına alındığını dile getiren Çelikbilek, "En büyük sevicimiz can kaybının olmasıdır. Film platosunda kullanılan ahşap malzemelerden çıkmış. Yangın sırasında film çekimi yoktu" dedi.

Bölgeden dumanlar yükseliyor;