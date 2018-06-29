Beykoz Yalıköy'de Diriliş Ertuğrul Dizisinin Çekildiği Fabrikada Yangın Çıktı
Beykoz'da reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin çekildiği eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Beykoz Yalıköy'de bulunan tarihi kundura fabrikasında büyük yangın çıktı. Yangının dumanları geniş bir alanı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
DİZİ VE FİLMLER ÇEKİLİYORDU
Tarihi kundura fabrikası dizi ve film setlerinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Birçok dizi ve film kundura fabrikasında kurulan setlerde çekiliyor.
BİR HAFTA SÜRECEK GÖSTERİM BAŞLAYACAKTI
Kültür sanat etkinlikleri için de kullanılan mekanda bu akşam, bir hafta sürecek açık hava sinema gösterimleri başlayacaktı.
ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: DİRİLİŞ DİZİSİNİN ÇEKİLDİĞİ YERDİ
Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Anılan yerde tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiye'nin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.
BELEDİYE BAŞKANI ÇELİKBİLEK'TEN AÇIKLAMA
NTV'ye konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığını söyledi. Alevlerin kontrol altına alındığını dile getiren Çelikbilek, "En büyük sevicimiz can kaybının olmasıdır. Film platosunda kullanılan ahşap malzemelerden çıkmış. Yangın sırasında film çekimi yoktu" dedi.
Bölgeden dumanlar yükseliyor;
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Osman kurtulmuştur inşallah ;)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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DİZİYİ ÇEKEMEYENLERİN İŞİDİR. NE AVM SİCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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burayı yakanın allah cezasını versınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hep aynı taktik bizde yedik kesin kendi kendine yanmıştır biri çöktü orayada demekki.Gitti güzelim yer.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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orasını yakıp sonra yerine lüks konut yapılması için emir verdi inşaat firmaları.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır