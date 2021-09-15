Beykoz Üniversitesine Hoş Geldin!

DGS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizin kayıt işlemleri 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri uzaktan - online olarak yapılacak olup, yüz yüze kayıt alınmayacaktır. Kayıt danışmanınız 17-18 Eylül tarihlerinde sizinle iletişime geçecek ve işlemler konusunda size yardımcı olacaktır.

Kayıt aşamalarını kayıt danışmanı ile birlikte tamamlayan öğrencilerimizin gerekli belgeleri 22 Ekim 2021 Cuma Gününe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz gerekli evrakları posta yolu ile gönderebilirler. Posta adresi: Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Orhan Veli Kanık Caddesi No. 114 Kavacık, Beykoz İstanbul

KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kayıt tarihleri: 17-22 Eylül 2021

Kayıt tarihleri, ödeme şekilleri hakkında size özel bilgilere ulaşmak için tıklayınız. (Link 16 Eylül 2021 tarihinde aktif olacaktır. )

Kayıt Sonrasında Gönderilmesi Gerekli Belgeler

Elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belge. DGS Sonuç Belgesi (Öğrencinin üniversitemize yerleştiğine dair internet çıktısı) Önlisans Diploması veya diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli mezuniyet belgesi Ders muafiyet başvurusu için önceki üniversiteden alınacak onaylı transkript ve ders içeriklerini gösterir belge Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet fotoğraf Kesin Kayıt ile İlgili Önemli Notlar

Yüz yüze ve posta ile kayıt yapılmayacaktır. Bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler (AÖF hariç), aynı anda Beykoz Üniversitesinde lisans programında öğrenim göremez. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Şartlı Kayıt

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 11/08/2021 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleşmiş öğrencilerimizden, bölüm derslerine başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı'nı başarıyla tamamlama şartı aranır.

2021-2022 Akademik Yılı İngilizce Seviye Belirleme (Beykoz-PLET) ve İngilizce Yeterlik (Beykoz-PROF) Sınav Bilgileri ve Tarihleri İçin TIKLAYINIZ.

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