Beykoz Üniversitesi Tercih Günleri 11-26 Temmuz'da

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİNE SAYILI GÜNLER KALDI.

Adaylar, uzman tercih danışmanlarından, akademik ve idari kadrodan yüz yüze bilgi alma fırsatı bulacak

Uzun bir eğitim-öğretim dönemi ve hazırlığın ardından öğrencilerin geride bıraktığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite tercihleri de bu yıl 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'ye bildirilecek. Adaylar yapacakları tercihlerle sadece üniversite seçmeyecek, hayatlarına yeni bir yön de verecekler. Bu yüzden alacakları karar ve doğru üniversite seçimi büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin yükseköğretim hayatına katılan en yeni üniversitelerden biri olan Beykoz Üniversitesi, bugüne kadar üç binin üzerinde nitelikli mezun veren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun geçmişi üzerine inşa ettiği yenilikçi yapısı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.



'TERCİH GÜNLERİ' HER GÜN 09.00-19.00 SAATLERİ ARASI YAPILACAK

Beykoz Üniversitesi'nin akademik kadrosu ve uzman tercih danışmanları, 11-26 Temmuz arasında yapılacak 'Tercih Günleri'nde Cumartesi-Pazar dahil haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi İstanbul Kavacık Yerleşkesi'nde aday öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelecek. 26 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik boyunca adaylar, üniversite tercihleri, bölümler ve sunulan olanaklar konusunda tercih danışmanlarından, akademik ve idari kadrodan yüz yüze bilgi alabilecek.

PEK ÇOK BÖLÜMDE EĞİTİM

Bu yıl lisans alanlarında İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu'na öğrenci alacak olan Beykoz Üniversitesi, ön lisansta ise Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ve yeni açılacak Meslek Yüksekokulu'na öğrenci kabul edecek.

YÜZDE 100 BURS DESTEĞİ VAR

Beykoz Üniversitesi fakülte lisans programlarındaki tüm öğrencilerine yüzde 100 burs desteği verecek. Üniversite, bu desteğe ilave olarak, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere de öğrenimleri süresince yüzde 50 burslu okuma fırsatı tanıyacak. Ayrıca Beykoz Üniversitesi'ni tercih döneminde öncelikli olarak tercih edenler, yüzde 25 oranındaki tercih bursundan da yararlanabilecek.



İŞTE YÜZDE 100 BURSLU ALAN FAKÜLTE PROGRAMLARI

Beykoz Üniversitesi bu yıl İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ndeki İşletme, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce), Uluslararası Ticaret (İngilizce) ve Sanat ve Tasarım Fakültesi'ndeki İletişim Tasarımı ve Dijital Oyun Tasarımı lisans bölümlerine tüm öğrencilerini yüzde 100 burslu alacak. Bu alanları tercih edip yerleşen 180 öğrenci öğrenim süreleri boyunca hiç bir ücret ödemeden bu programlarda okuyabilecek.

ÜNİVERSİTEDE İŞ DENEYİMİ

Beykoz Üniversitesi öğrencileri ister ön lisans, ister lisans bölümünde okuyor olsunlar, en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde geçirecekler. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, bir dönem iş yerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda iki dönem iş yerinde, ön lisans programlarında ise 3 dönem okulda bir dönem iş yerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 sistemi, üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından etkin bir şekilde takip edilecek. Öğrenciler böylelikle üniversitede iş deneyimi kazanacak.

'YETKİNLİKLER ÇOK ÖNEMLİ'

Beykoz Üniversitesi'nde yetkinlikler çok önemli. Üniversitenin belirlediği 12 yetkinlik var. Öğrencilerin bu yetkinlikleri birinci sınıfta ölçülecek ve iyileştirilmesi gereken alanlarda onlara destek verilecek. Beykoz Üniversitesi öğrencilere mezun olduklarında 'Yetkinlik Sertifikası' verecek. Bu sertifika ile mezunlar, 21'inci yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade edilen yaşam boyu öğrenme, küresel bakış açısı geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlılık, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk bilinci gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyulan yetkinliklere de sahip olarak, hayatın içinde yer alacaklar.

