Beykoz'un incisi Riva bu yaz çok güzel olacak
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Beykoz'un incisi Riva bu yaz çok güzel olacak

İstanbulluların şehrin yakınında yeşil ve maviyle kucaklaştığı Riva bu yaz ziyaretçilerine yenilenen meydanı, plajı, piknik alanları ve modern tesisleriyle hazırlanan Elmasburnu Tabiat Parkı'yla hizmet verecek.

Beykoz'un incisi Riva bu yaz çok güzel olacak
10.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:25

İstanbulluların şehrin yakınında yeşil ve maviyle kucaklaştığı Riva bu yaz ziyaretçilerine yenilenen meydanı, plajı, piknik alanları ve modern tesisleriyle hazırlanan Elmasburnu Tabiat Parkı'yla hizmet verecek.

Beykoz Belediyesinin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında yenileme çalışmalarına başladığı Riva Meydanı ve Elmasburnu Tabiat Parkı'nda huzurlu ve keyifli bir yaz için tüm hazırlıklar aralıksız sürüyor.

KADINLARA ÖZEL PLAJ

İlçeye gelen turist ve ziyaretçilerin nezih bir ortamda tatil yapması için 13.3 hektarlık tabiat parkında yapılan düzenlemede, 9 bin metre kare yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, kır lokantası, 2 adet çocuk oyun alanı, büfe ve 227 araçlık oto park yer alıyor.

Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı tamamlandığında ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri plaj ve tesislerden ortak olarak yararlanabilecek, alan salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek.

BİSİKLET TUTKUNLARINA PARKLAR

Riva'nın çehresine güzellik katacak meydan yenileme çalışması kapsamında ise alanda 12 bin metre kare tretuvar döşeme çalışması yapılıyor. 2 bin ton asfalt serimiyle konforlu yollara kavuşacak meydana modern tasarımlı kent mobilyaları da yerleştirilecek. Bisiklet sporu tutkunlarının geçiş güzergahında yer alan alana sporcular ve ziyaretçiler için ayrıca bisiklet parkları da kurulacak.

RİVA MEYDANI AYDINLATMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA YENİ ÇEHRESİYLE YAZ AYLARINA IŞILTI VE HAREKET KATACAK

Elmasburnu Tabiat Parkı ise Sağlık Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında plaj ve mesire yerlerine uygun belirlediği koşullarda hizmet sunacak. Riva Meydanı ve tabiat parkını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Riva her yaz İstanbulluların günü birlik tatil için tercih etiği bir bölgemiz, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu çok fazla, dolayısıyla da ilçemizin de aynası konumunda. Riva'da geçen yaz başlattığımız çalışmaların kapsamı genişleterek bu yaz ziyaretçilerimize daha nezih ve kaliteli bir tatil sunacağız. Meydanımız, piknik alanlarımız, plajımız, tesislerimiz ve 7/24 esasına uygun temizlik hizmetlerimizle ilçemize gelen turist ve ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Mutlu ve huzurlu bir yaz için tüm İstanbulluları Riva'ya bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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