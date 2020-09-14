BEYKOZ TEM'DE KAMYONET YAN YATTI; TRAFİK KİLİTLENDİ
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BEYKOZ TEM'DE KAMYONET YAN YATTI; TRAFİK KİLİTLENDİ

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.

14.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:23

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kamyonet şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle Avrupa istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolun Avrupa istikametinde giden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazayı, aracın sürücüsü yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekipleri ve çekici geldi. Kamyoneti kaldırma çalışmaları sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik kontrollü bir şekilde verildi. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı izleyenler de trafiğin sıkışmasına neden oldu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

BEYKOZ TEM'DE KAMYONET YAN YATTI; TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaynak: DHA

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