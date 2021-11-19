İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Boğaziçi'nin doğal ve tarihi güzellikleri kadar manevi mekanlarıyla ilgi gören köklü ilçesi Beykoz'un kültürel mirasında önemli yere sahip tekkelere arşivler ışığında kapsamlı bir bakış sunan "Beykoz Tekkeleri Kitabı" çıktı.

Osmanlı medeniyetinin kuruluşunda ve dönemin İstanbul'unda yaşamın ayrılmaz bir parçası olan tekkeler, İslam ve tasavvuf kültürünün topluma aktarıldığı mekanlar olmaları dolayısıyla cami ve medreselerle birlikte yüz yıllar boyu irfan merkezi işlevi görüyor.

Musikişinaslar Yetişiyor

Çevrelerinde oluşturdukları güçlü örgütlenme ağlarıyla sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayan tekkeler, toplumda dayanışma bilincinin güçlenmesi kadar felsefe, mimari, sanat, musiki ve estetik seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor.

19. yüz yılın sonlarında şehirde sayısı 250'yi geçen tekkelerden 34 kadarı Boğaziçi kıyılarında bulunuyor.

Beykoz Belediyesi kültür yayınları arasından, Doç. Dr. Necdet Yılmaz tarafından hazırlanan Beykoz Tekkeleri, ilçede inşa edilen tekkeleri kuruldukları ilk yıllardan faaliyette oldukları 1925 yılına kadar geniş perspektifte ele alıyor.

Tasavvufun sosyal hayatı şekillendirdiği yıllarda yapılan tekkelerin yerleri, kurucuları, mimarileri, vakfiyeleri, kayıtlardaki şeyhleri, görevlileri ve gelişimlerinin yanı sıra mevcut durumları kitapta yer alıyor.

Beykoz Kitaplığı raflarında akademisyenler, araştırmacılar, şehir tarihçileri ve yaşadığı kentin geçmişine duyarlı herkesin ilgisine sunulan kitap, kurumun web sitesinde de dijital olarak yayınlanacak.

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