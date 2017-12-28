Beykoz Sahili Genişletilecek

Beykoz sahili 492 kazıkla denize doğru 15-17 metre genişletilerek yürüyüş yolu yapılacak.



Beykoz Belediyesi açıklamasına göre, İBB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesiyle mevcut meydan ve sahil, 492 kazıkla 11 bin metrekarelik yeni dolgu alanı oluşturularak genişletilecek.



550 metrelik sahil bandı boyunca oturma, dinlenme ve yürüyüş alanları, bisiklet parkuru, balık tutma terasları ve seyir iskeleleri yapılacak, var olan alanla toplam 34 bin metrekarelik sahil bandı oluşturulacak.



Araçlar için park cepleri de yapılacak çalışmanın 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor.