Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti
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Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti

Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Beykoz Belediyesi'nin sahil etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı.

Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Beykoz Belediyesi'nin sahil etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 'sahil etkinlikleri' tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, konser verdi. Beykoz sahili etkinlik alanında düzenlenen konserde birbirinden güzel Karadeniz şarkıları seslendirildi. Karadeniz şarkılarına eşlik ederek dans eden Beykozlular, gönüllerince eğlendi. 'Beykoz sahil etkinlikleri', 15 Temmuz'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti
Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti
Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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