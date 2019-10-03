Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu.

03.10.2019 11:40
Beykoz Riva' da balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından imha edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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