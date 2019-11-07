Beykoz Kuzey Marmara Otoyulu'nda kaza: 4 yaralı
BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
İLK MÜDAHAEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ YAPTIİhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen bir otomobildeki çeşitli hastanelerde çalışan sağlık görevlileri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu. Sağlık görevlileri yanlarındaki boyunluk takıp serum bağladı. Tansiyon ve nabzını kontrol eden sağlıkçılar ambulans gelmesinin ardından kaza yeriden ayrıldı .Yaralılara ilk müdahaleyi yapan Ayşegül Görel "Tansiyon ve nabzına baktık normaldi. Paramatik arkadaşlar geldi. Çantalarında boyunluk ve serum varmış hemen müdahale ettiler. Tesadüf kazaya denk geldik" diye konuştu.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ve görevliler başka bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- İstanbul