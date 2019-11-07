Beykoz Kuzey Marmara Otoyulu'nda kaza: 4 yaralı

07.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:35

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan tesadüfen yoldan geçen bir otomobildeki çeşitli hastanelerde çalışan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Kaza saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre 34 PT 6079 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Yıldız önünde seyreden, Mehmet Bolay 'ın yönetimindeki 34 UC 3336 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHAEYİ YOLDAN GEÇEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ YAPTIİhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen bir otomobildeki çeşitli hastanelerde çalışan sağlık görevlileri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu. Sağlık görevlileri yanlarındaki boyunluk takıp serum bağladı. Tansiyon ve nabzını kontrol eden sağlıkçılar ambulans gelmesinin ardından kaza yeriden ayrıldı .Yaralılara ilk müdahaleyi yapan Ayşegül Görel "Tansiyon ve nabzına baktık normaldi. Paramatik arkadaşlar geldi. Çantalarında boyunluk ve serum varmış hemen müdahale ettiler. Tesadüf kazaya denk geldik" diye konuştu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ve görevliler başka bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

- İstanbul