Beykoz Kundura, sessiz filmlere müzikle ses verecek

Kundura Sinema ve Sahne'nin düzenlediği "Bir Yaz Gecesi Festivali", sessiz filmleri usta müzisyenlerin notalarıyla renklendirecek.

Kundura Sinema ve Sahne'nin düzenlediği "Bir Yaz Gecesi Festivali", sessiz filmleri usta müzisyenlerin notalarıyla renklendirecek.

Beykoz Kundura'da düzenlenen etkinlik, 6 Ağustos'ta 1922 yapımı "East is West" (Doğu Batıdır) filminin gösterimine ev sahipliği yapacak.

Erken dönem Hollywood sinemasının üretken isimlerinden Sidney Franklin'in yönettiği filme, Gonca Feride Varol piyanosuyla eşlik edecek. Köle olarak satılmaktan son anda kurtulan Ming Toy adlı genç kadının Şangay'dan San Francisco'ya uzanan maceralarla dolu yolculuğunu anlatan yapım, 2005'te özel bir koleksiyonda bulundu ve yaklaşık 6 yıl süren restorasyon süreci sonrası dünya sinema arşivine kazandırıldı.

BaBa ZuLa grubu, 7 ve 14 Ağustos'ta, yönetmen Georg Wilhelm Pabst'ın 1928 yapımı, "Abwege" (Dolambaçlı Yollar) filmine özel canlı performans sahneleyecek.

Türkiye'nin önde gelen saksafoncularından, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Korhan Futacı, "Sofa und Bett" (Bodrum Katı Aşıkları) adlı 1927 yapımı filme eşlik edecek. Sovyet sinemasının ödüllü yönetmeni Abram Room imzasını taşıyan film, 8 ve 13 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Sinema tarihinin ilk kadın yönetmenlerinden Olga Preobrazhenskaya'nın Ivan Pravov ile yönettiği 1927 yapımı "The Peasant Women of Ryazan" (Ryazan'ın Kadınları) filminin gösteriminde ise eğlenceli müzik grubu Kolektif İstanbul sahne alacak. Vishnevskaya'nın senaryosunu da yazdığı film, 15 Ağustos'ta gösterilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabilecek. Etkinlik 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk