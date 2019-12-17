Beykoz Koç Ortaokulu Binası Açılış Töreni

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:14

Vehbi Koç Vakfı tarafından model okul olarak yaptırılan Beykoz Koç Ortaokulu binasının açılışı yapıldı.

Öğrenciler Ayşenur Öztürk ve Yunus Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Beykoz Koç Ortaokulu Bina Açılış Töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra okul korosu, müzik öğretmeni Gülsel Tuna ile piyano eşlikçisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Sönmezöz ile iki şarkı seslendirdi. İngilizce öğretmeni Şule Çanak ve matematik öğretmeni Burcu Bulan da 10 Mart 2020'de okulda geçirecekleri bir günün hayalini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törendeki konuşmasında eğitim mimarisinden söz edildiğinde, insandan, gelecekten ve çocukların mutluluğundan söz edildiğini dile getirerek, Beykoz Koç Ortaokulu'nun kişisel olarak takip ettiği bir proje olduğunu ifade etti.

Örnek okul sayısını artırmak ve bu örnekler üzerinden Türkiye'deki okul mimarisinin inkişafına hizmet etmek istediklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesajı insan olan her kurum ve kavram önce evrensel bir çıkışa sahip olmalı. Evrensel çıkış olursa nizamımızı netleştirmiş oluruz ve kendi milli çizgimizi de daha rahat ifade etme imkanı bulur, bu toprakların boyasıyla boyanıp güzelleşiriz. Ama evrensel ve ulusal çizgiyi sağlıklı olarak değerlendiremezsek bunu mimaride de bir gelişme fırsatı olarak göremeyiz, insanımıza ve insanlığa yeterince katkı sağlayamayız."

Selçuk, öğretmenlerin hangi ortamda olursa olsun dört işlem öğretebileceğini, okuma yazma belletebileceğini bildiklerini ancak onlara mümkün olduğunca işlevsel ve zenginleştirilmiş ortamlar sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, "Bu hizmetlerin kalıcı değer oluşturma potansiyeli çok yüksek olduğu için bu potansiyelin Türkiye'ye bir müjde olduğunun da farkındayız. Çocukların yüzündeki gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var. Bunu sanatla, sporla, bilimle yoğurarak daha çok yol almamız lazım çünkü bilimin, aklın, metodun ötesinde gerçekten elimizde daha güçlü bir aracımız yok. Bilimin de ahlakla tamamlanmasıyla, zemine kavuşmasıyla insanlığın hayrına alacağımız bir yol var. Etik temeli olan bir bilimsel perspektife ihtiyacımız var." diye konuştu.

Selçuk, velilerden isteğini, "Her çocuk kendi müfredatıyla doğar. Yaratılışta onun ruhunda onun müfredatı vardır zaten. Hepsi 'Benim bir yolum, bir yolculuğum var.' demek ister. O yola ve yolculuğa saygı duymak, onun nerede iyiyse, güçlüyse oraya doğru yol almasına yardım etmek, hizmet etmek ve onun ortamını sağlamakla yükümlüyüz, onları formatlamakla yükümlü değiliz." şeklinde açıkladı.

"Tasarım ve eğitim prensiplerinin başka okullarda uygulanmaması için neden yok"

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım da projenin, bir eğitim konferansından dönüşünde uçakta tanıştığı, sağlık ve eğitim binaları yapan bir mimarlık firması yöneticisinin kendisine yolladığı "Üçüncü Öğretmen" kitabıyla başladığını dile getirdi.

Kitabın, çocukların büyüklerden, akranlarından ve içinde bulundukları çevreden öğrendiğini anlattığını aktaran Yıldırım, "Bu okulun arkasında bir üçüncü öğretmen felsefesi var. Özel ve yüksek maliyetli bir proje. Bu okulda kullanılan tasarım ve eğitim prensiplerinin başka okullarda uygulanmaması için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Okula girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere satranç hediye etti. Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışın ardından Selçuk, beraberindekilerle okulu gezdi.

Açılış törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de katıldı.

Beykoz Koç Ortaokulu

Cumhuriyetin ilk ortaokulları arasında yer alan Beykoz Ortaokulu, 1936'da eğitim öğretime başladı. Mart 1972'de okul müdürü Ziya Ünsel'in göreve gelirken öldürülmesi sonrası okulun adı Ziya Ünsel Ortaokulu olarak değiştirildi ve 2015-2016 eğitim öğretim yılına kadar faaliyetini sürdürdü.

Eylül 2016 itibarıyla Vehbi Koç Vakfı tarafından yeniden yapılmak üzere yıkılarak yeni bina inşaatına başlandı. Bugün açılışı yapılan okul, 3 Şubat 2020'de fiili olarak eğitime başlayacak.

Beykoz Koç Ortaokulu, 11 bin 320 metrekare kapalı alana sahip. Okulda 4 Türkçe dersliği, 5 yabancı dil dersliği, 5 matematik dersliği, 2 sosyal bilimler dersliği, 2 din kültürü ve ahlak bilgisi dersliği, 3 fen bilimleri dersliği, 1 fen bilimleri laboratuvarı, 2 görsel sanatlar dersliği, 2 müzik dersliği, 2 özel eğitim dersliği, 1 teknoloji tasarım dersliği, 1 bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği ile 1 STEM dersliği bulunuyor.

Dersliklere özel sıra, sandalye, masa, beyaz tahta, pano, ders araç-gereçlerinin yanı sıra 2 piyano ve müzik enstrümanlarının yer aldığı okul, 5 bin 500 metrekare bahçe ve 2 bin 400 metrekare açık spor alanına sahip.

Kaynak: AA