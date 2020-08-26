Beykoz karpuzu çiftçisini de ihtiyaç sahiplerini de sevindirdi
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Beykoz karpuzu çiftçisini de ihtiyaç sahiplerini de sevindirdi

Osmanlı'dan bu yana lezzet garantili Beykoz Karpuzu, ilk hasadın ardından sofralarda yerini almaya başladı.

Beykoz karpuzu çiftçisini de ihtiyaç sahiplerini de sevindirdi
26.08.2020 08:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:18

Osmanlı'dan bu yana lezzet garantili Beykoz Karpuzu, ilk hasadın ardından sofralarda yerini almaya başladı. Beykoz Belediyesi'nin sezon başında verdiği alım desteğiyle bu yıl hem çiftçisinin hem de ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü. Öte yandan Beykoz'daki karpuz tarları havadan görüntülendi.

Riva Havzası'ndaki köylerde, 400 dönümlük verimli arazilerde çoğu atadan çiftçi aileler tarafından doğal yöntemlerle yetiştirilen Beykoz Karpuzu tarlada istenen büyüklük ve lezzete ulaşmasının ardından pazara gönderiliyor.

30 ton alım garantisi

Beykoz Belediyesi ise bu yıl hayata geçirdiği "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" kapsamında 30 tona kadar alım garantisi verdiği karpuzu çiftçisinden alarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek teslim ediyor.

Yerel markalı tarım ürünleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi"yle Beykoz Belediyesi, karpuz üreticilerine alım garantisinin yanı sıra fide desteği de sağladı.

İlçeye bereket, çiftçiye umut getiren proje kapsamında fide desteğinden yararlanan birçok çiftçi bu sezon yeniden karpuz üretimine başladı.

Beykoz genelinde tarımı yapılan köylerde bu yıl 3 bin ton karpuz hasadı bekleniyor.

Lezzeti Toprağından Geliyor

Beykoz Karpuzu ilçe özgü ballı tadıyla lezzet tutkunları tarafından özellikle aranıyor. 10-12 kg büyüklüğe ulaşabilen pembe renkli ve hafif tombul görünümlü bir meyve olan Beykoz Karpuzu bu özellikleriyle de kolayca ayırt ediliyor.

Beykoz Karpuzu'nun lezzeti ise Riva Havzası'nda yetiştiği demir, çinko ve mineral bakımından zengin alüvyonlu topraklardan geliyor.

İklim koşulları dolayısıyla diğer illere göre geç olgunlaşan Beykoz Karpuzu'nun hasadı Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Pazar ve marketlerde satışa başlanan karpuzu, Beykoz Belediyesi ekipleri de ay sonuna kadar ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracak.

Karpuz üreticisi Beytullah Demir, "Şu anda Cumhuriyet köy taraflarındasınız. Burada ben karpuz üretimi yapıyorum. Bu karpuz Osmanlı'dan beri gündemde var. ve Osmanlı'nın zamanından beri bu güne kadar bu karpuz dönem dönem yapılmış ve şu anda aktif olarak yapılıyor. Eskiden beri belediyemiz festival yoluyla karpuzlarımızı bizden satın alıyordu. Bu sene korona virüsten dolayı pandeminin artmasından dolayı sadece festival yerine evlere dağıtmak yoluyla bizden karpuzlarımızı alma sözü verdi ve bu sözlerini de gerçekleştirdi. Şu anda elimizde kalan tüm karpuzları alıyor ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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