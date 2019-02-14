Beykoz İstinat Duvarı Çöktü Araçlar Altında Kaldı

Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Üç araç duvarın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor.

(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)

Kaynak: İHA