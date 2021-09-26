Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı İstanbul Valisi Yerlikaya o anları sosyal medyadan paylaştı Beykoz İskelesi'nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı.

- Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya o anları sosyal medyadan paylaştı

İSTANBUL - Beykoz İskelesi'nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Beykoz İskelesi'nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-4 timi görevlilerince kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sevimli kedinin kurtarılma anlarını, "Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

 Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

 Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu
Magazin Şevval Şahin
Spor Kerem Aktürkoğlu Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mario Balotelli Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beykoz İskelesi'nde mahsur kalan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 21:03:53. #1.12#