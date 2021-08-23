Beykoz GSK Milli Takım Serisini Sürdürüyor

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Şehmus Sarıhan, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na seçme niteliği taşıyan, "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası"nda 1. liği göğüsleyerek milli takıma seçildi.

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Şehmus Sarıhan, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na seçme niteliği taşıyan, "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası"nda 1. liği göğüsleyerek milli takıma seçildi.

Taekwondoda madalya hedefiyle milli takıma 3 yıldız sporcu gönderen Beykoz GSK bir sporcuyu da "Dünya Dağ Koşusu" milli takımına kazandırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon'da yapılan şampiyonada, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 100'den fazla sporcu mücadele etti. 10. 9 kilometrelik "Büyük Erkekler" yarışında Şehmus Sarıhan, 53. 24'lik derecesiyle şampiyon olurken ilçeye de çifte sevinç yaşattı.

Beykoz GSK sporcusu Şehmus Sarıhan 15 Ekim'de İspanya'da yapılacak yarışta ülkemizi temsil edecek.

Bisiklette 2 Şampiyonluk

Beykoz'da taekwondo ve atletizmde kazanılan şampiyonluklarla yüzler gülerken ilçeyi sevindiren bir haber de dağ bisikleti yarışlarından geldi.

Beykoz GSK bisikletçileri bu hafta sonu yapılan "Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları"ndan 2 şampiyonlukla döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen, 19 kulüpten 72 sporcunun pedal çevirdiği yarışlarda kulüp sporcuları Oğuz Özçelik ve Ali Boyraz kendi kategorilerinde 1. lik kürsüsüne çıktı.

Kaynak: Habermetre