Beykoz GSK Yeni Yıldızlarıyla Parlıyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da profesyonel spor faaliyetleriyle alt yapıdan şampiyonlar yetiştiren Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK), mevcut başarıların yanı sıra yeni branşlarıyla göz dolduruyor.

İlçede binlerce çocuk ve genci sporla buluşturan, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK) toplam 10 branşta, 425 lisanslı sporcusu ve deneyimli antrenörleriyle başarılara koşuyor.

Bünyesinde Voleybol, atletizm, kickboks, bisiklet, karate do, geleneksel okçuluk, taekwando, basketbol, izcilik ve hentbol branşlarıyla hizmet veren spor kulübü, yıldız sporcularıyla katıldığı uluslararası müsabakalarda ilçeye milli gurur yaşatıyor.

Gazi Yarı Maratonu'nda Şampiyon

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK) atletizm takımı, ülkenin en prestijli yarışlarından olan "Gazi Yarı Maratonu"nda şampiyon oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına hafta sonu düzenlenen "3. Gazi Yarı Maratonu"nayurtiçi ve yurt dışından bin 305 atlet katıldı.

Yeni kurulan atletizm takımıyla şampiyonluklara abone olan Beykoz GSK, takım halinde kupayı göğüslerken ilçeye de sevinç yaşattı.

Şampiyon atletler kupayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

Bisiklette Hafta Sonu Klasiği

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın talimatıyla kurulan bisiklet takımı her hafta sonu farklı il ve ilçelerde yapılan yarışlardan madalyayla dönüyor.

Kulüp sporcuları, Florya'da düzenlenen dağ bisikleti gece yarışında 5 kürsü aldı.

Beykoz GSK'da pedal çeviren 30 lisanslı sporcu bugüne kadar katıldıkları müsabakalarda 45'e yakın madalya kazandı.

Voleybol Gümbür Gümbür

Beykoz'u sporun her dalında temsil etmek üzere kurulan kadın voleybol takımı, bu sezon TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grubunda mücadeleye galibiyetle başladı.

Kulübün, voleybol alt yapı takımlarından "Yıldız Kızlar" ve "Küçük Kızlar" ise rakiplerine göz açtırmıyor.

Ligdeki maçlarından galibiyetle dönen kızlar, başarılarıyla gelecek vaat ediyor.

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