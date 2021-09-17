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Beykoz GSK Avrupa Kupası'na Zaferle Başladı

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Beykoz GSK Avrupa Kupası'na Zaferle Başladı

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Beykoz Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. turunun ilk maçında Hollanda temsilcisini 32-23 mağlup ederek kupa mücadelesine zaferle başladı.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. turunun ilk maçında Hollanda temsilcisini 32-23 mağlup ederek kupa mücadelesine zaferle başladı. Atletizmde ise çifte sevinç yaşandı.

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ekibini 32-23 yendi.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beykoz Belediyespor, maçın ilk yarısını 15-14 üstün tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-23 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda 9 sayılık bir avantaj sağladı.

Müsabakanın rövanşı 18 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da oynanacak.

Atletizmde Çifte Sevinç

Hafta sonu hentboldan gelen galibiyetin ardından atletizmde de çifte sevinç yaşandı.

Türkiye'nin şampiyon olduğu, Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yapılan Balkan Yarımaratonu'nda Beykoz GSK sporcusu Abdullah Tuğluk, Balkan Yarı Maratonu'nda 4., takım halinde ise 1. olarak  bayrağımızı göğe yükseltti.

Kayseri'de yapılan 10 km koşusunda ise kulüp sporcusu Ramazan Baştuğ 1. gelerek şampiyonluğu göğüsledi.

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