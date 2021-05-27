Beykoz, Eyüpsultan su kesintisi! 27 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
27 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 27 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
27 MAYIS SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.