"Beykoz Evde Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Korona Günlerinde Evde Hayat" konulu Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Korona Günlerinde Evde Hayat" konulu Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması ve salgının önüne geçilebilmesi amacıyla uygulanan "evde kal" çağrısına katılımı arttırmayı amaçlıyor.

Yarışma aynı zamanda kişisel gelişimi ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yanı sıra psikososyal gelişimi destekleme hedefini taşıyor.

Amatör veya profesyonel olarak, kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel kısa metrajlı filmlerin 25 Nisan'a kadar başvuru yapabileceği yarışmada katılımcılar, hazırladıkları yapımlarda evde kaldıkları süreçte yaşadıkları anları ve duygularını yansıtacak.

En fazla 2 dakika uzunluğunda hazırlanabilecek olan filmler, filmin sahibinin kişisel sosyal medya hesabından "#BeykozEvde" etiketiyle, Twitter'da "twitter.com/beykoz_bld" hesabı, Instagram'da ise" instagram.com/beykozbelediyesi" hesabı etiketlenerek paylaşılacak.

Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan filmler, daha sonra Nazif Tunç, Sinan Serter ve Murat Pay'ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

"Beykoz Evde Kısa Film Yarışması"nın ödülleri kapsamında da birinciye bir adet diz üstü bilgisayar, ikinciye bir adet fotoğraf makinası, üçüncüye ise bir adet tablet takdim edilecek

Yarışmaya katılan ve kura ile belirlenen 50 kişiye de 3 aylık online dizi-film platformu üyeliği ile 50 kişiye steam hediye kartı verilecek.

Yarışmanın kazananları ise Beykoz Belediyesinin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek canlı yayında jüri tarafından açıklanacak.

Kaynak: AA