Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Beykoz Elmalı Mahallesi'nde lüks bir sitedeki apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi için Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini

tespit etti.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 odalı bodrum katının özel malzemeler, ısı ve havalandırma sistemleri kullanılarak seraya çevrildiği, burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Serayı kuran kişinin aynı binada üst katta oturduğu ancak operasyon sırasında evinde bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen 300 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, bir belediyede zabıta memuru olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beykoz'daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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